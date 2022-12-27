Россия перекинула часть танковой армии в Беларусь: в разведке объяснили, готова ли она к бою
Источник:Министерство обороны Великобритании
На сегодняшний день боевые действия остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении Донецкой области и вблизи Сватово на Луганщине. Россия продолжает частые небольшие нападения на эти территории, хотя мало территории перешло из рук в руки.
Об этом заявили в британской разведке. К тому же Россия продолжает перекидывать свои силы и технику на территорию Беларуси.
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Готова ли Россия к новому бою со стороны Беларуси
Как сообщили эксперты, на севере части 1-й гвардейской танковой армии России, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.
Вероятно, это формирование проводило обучение перед развертыванием и вряд ли будет иметь подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность,
– отметили в британской разведке.
Есть ли угроза со стороны Беларуси
- 13 декабря Беларусь провела внеочередную проверку боевой готовности своих войск. В Минобороны Британии оценили угрозу наступления белорусских и российских войск на Север Украины.
- Минимум 20 танков перебросили на полигон под Гродно. Также есть информация, что к проверке были привлечены несколько механизированных батальонов.
- Руководитель телеграм-канала "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько отметил, что есть предположение, что под видом боевой подготовки идет ротация белорусских войск, находящихся возле границы.
- Кстати, аналитики указали несколько факторов, которые могут свидетельствовать, что Россия, вероятно, готовит наступление из Беларуси.
- Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза нового российского вторжения с северной границы Украины с Беларусью не является неизбежной.