Россия перекинула часть танковой армии в Беларусь: в разведке объяснили, готова ли она к бою

На сегодняшний день боевые действия остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении Донецкой области и вблизи Сватово на Луганщине. Россия продолжает частые небольшие нападения на эти территории, хотя мало территории перешло из рук в руки.

Об этом заявили в британской разведке. К тому же Россия продолжает перекидывать свои силы и технику на территорию Беларуси.

Обратите внимание Россия перекидывает в Беларуси технику и личный состав ближе к границе с Украиной

Готова ли Россия к новому бою со стороны Беларуси

Как сообщили эксперты, на севере части 1-й гвардейской танковой армии России, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

Вероятно, это формирование проводило обучение перед развертыванием и вряд ли будет иметь подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность,

– отметили в британской разведке.

Есть ли угроза со стороны Беларуси