В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стал взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в России.
Тревога начала распространяться по стране в 14:26. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти до ближайшего укрытия.
Интересно В России есть более 800 ракет: что нужно о них знать
Воздушные силы предупреждают об опасности
В Воздушных Силах ВСУ в 14:26 предупредили об опасности на всей территории страны.
Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС России с аэродрома "Саваслейка",
– предупредили в ВСУ.
Напомним, что истребители МиГ-31К являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Особенности этой ракеты в том, что она обладает гиперзвуковой скоростью до 12 000 километров в час и может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.
Карта тревог в Украине по состоянию на 14:35 8 ноября
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что, вероятно, истребитель в очередной раз взлетел на "патрулирование". В сети предполагают, что российские военные, вероятно, будут снова отрабатывать "норматив" с дозаправкой истребителей в воздухе.
МиГ-31К взлетают на "патрулирование": что известно
- После лунной паузы Россия снова начала поднимать в небо истребители МиГ-31К. Тревогу из-за взлета истребителя после перерыва объявили 28 октября. Тогда она продлилась более 2 часов и, к счастью, обошлась без пусков.
- После этого 4 ноября в России снова взлетел МиГ-31К. На этот раз мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что в воздушном пространстве находились 3 борта, которые взлетели с аэродромов "Саваслейка" и "Моздок". В сети предполагали, что российские самолеты занимались "патрулированием" в небе. Тревога тогда продолжалась несколько часов.
- Днем 6 ноября в Украине еще раз объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Мониторинговые телеграм-каналы объясняли, что взлеты истребителей могут осуществляться, в том числе для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т.д. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.