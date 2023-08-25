Угроза применения "Кинжалов": во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу

В Украине вечером 25 августа два раза объявляли воздушную тревогу по всем областям. Причиной стала угроза применения "Кинжалов".

Не игнорируйте сирены, ведь часто россияне атакуют именно жилые районы. Враг это делает для террора мирных жителей, сообщает 24 Канал.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов около 18:00 воздушную тревогу объявили в:

Волынской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Черновицкой области;

Закарпатской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 499 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 249 дней.

Причиной стал взлет российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко, РФ.

– сообщили в Воздушных силах ВСУ .

МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Его взлет могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Около 17.05 в Украине также объявляли воздушную тревогу. Через пол часа ее отменили везде, кроме Луганщины и Крыма.



Карта тревог на 17:10 25 августа / Скриншот alerts.in.ua

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