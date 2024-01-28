Готовы к обстрелу: сколько подлодок с "Калибрами" находятся в Черном море
Корабельная группировка агрессора в Черном море несколько сократилась. Впрочем, на дежурстве остаются подлодки. Они готовы к применению.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк призвала не игнорировать тревогу, передает 24 Канал.
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Между обнаружением цели и ударом может быть всего несколько минут
"В акватории Черного моря корабельная группировка врага несколько сократилась. Надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования. На боевом дежурстве остаются две подводные лодки (это восемь ракет типа "Калибр") готовых к применению", – отметила Гуменюк.
Спикер рассказала, что пуски с подлодок труднее обнаружить. Также призвала ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Обнаружение пусков с подлодок несколько затруднено: ракеты в таком случае направляются очень низко над водой, и их зафиксировать очень трудно. Итак, между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может быть всего несколько минут. Поэтому в таком случае к сигналам воздушных тревог следует относиться очень внимательно и реагировать,
– подчеркнула Гуменюк.
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Почему россияне пока не обстреливают "Калибрами"
- Ранее Наталья Гуменюк отметила, что в последнее время российские захватчики снизили использование "Калибров". Это можно объяснить тем, что враг испытывает трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а еще с их загрузкой. Логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а ракеты в целях сохранения базируются в Новороссийске.
- В то же время руководитель пресс-центра призвала быть начеку. Ведь пребывание носителей "Калибров" на дежурстве означает, что агрессор способен их применить. В какой момент это произойдет, совершенно точно вычислить нельзя.
- Вполне вероятно, что оккупанты намеренно держат ракетоносители все время на дежурстве и пока не применяют их, чтобы усыпить бдительность и коварно нанести удар.