Готовы к обстрелу: сколько подлодок с "Калибрами" находятся в Черном море

Корабельная группировка агрессора в Черном море несколько сократилась. Впрочем, на дежурстве остаются подлодки. Они готовы к применению.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк призвала не игнорировать тревогу, передает 24 Канал.

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Между обнаружением цели и ударом может быть всего несколько минут

"В акватории Черного моря корабельная группировка врага несколько сократилась. Надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования. На боевом дежурстве остаются две подводные лодки (это восемь ракет типа "Калибр") готовых к применению", – отметила Гуменюк.

Спикер рассказала, что пуски с подлодок труднее обнаружить. Также призвала ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обнаружение пусков с подлодок несколько затруднено: ракеты в таком случае направляются очень низко над водой, и их зафиксировать очень трудно. Итак, между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может быть всего несколько минут. Поэтому в таком случае к сигналам воздушных тревог следует относиться очень внимательно и реагировать,

– подчеркнула Гуменюк.

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