Большой перерыв между ракетными атаками: эксперт предположил, чего ждет Россия

От прошедшей массированной атаки России прошло уже больше недели, так что украинцы в ожидании нового ракетного удара. Ведь между поперечными атаками была только неделя. Что может означать столь большой перерыв – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Он предположил, что на такой перерыв повлияло несколько факторов.

К теме Российская авиация активизировалась, а в море вышло полно кораблей, – Ким

Во-первых, аналитик зазначил, через несколько дней в Украине начнется холод – температура опустится до минус 7 и будет держаться несколько дней.

"То есть если есть выбор между тем, бить по энергетической инфраструктуре, когда теплее или холоднее, то логика указывает, что нужно выбрать второй вариант", – отметил Левин.

Во-вторых, по его словам, никто точно не знает, как в России создается "банк целей". Ведь удары наносятся по заранее выбранным целям.

Есть определенная информация, что у россиян с этим большие проблемы, поэтому, возможно, они пытаются узнать, что Украина отремонтировала и куда подтянула генераторы. Они собирают эти данные, чтобы нанести более эффективный удар,

– считает военный аналитик.

Игаль Левин отметил, что для России это важно, потому что у них ограничено количество ракет. "Если бы у них было их множество, то можно было бить по чему-либо, но мы заметили, что оккупанты наносят удар после того, как накопят определенное количество ракет", – добавил он.

Левин о массированных атаках и поставках оружия: видео



Эксперт объяснил, что если есть ограничения для России, например, наносить удары раз в две недели, то они более тщательно собирают данные о целях.

Угроза массированных ракетных ударов высока