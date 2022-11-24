В России все трещит по швам, – Данилов о возможности наступления из Беларуси

Россия пытается официально вовлечь белорусов в войну против нашего государства. В Беларуси очень непростая ситуация, потому что страна уже давно находится под российской оккупацией.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, руководство Беларуси и их дети находятся в заложниках страны-агрессора.

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Россия является коварной страной и может прибегнуть к любым действиям

Это очень сложная ситуация, но в России все трещит по швам,

– сообщил Данилов.

Он отметил, если обратить внимание на встречи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то можно увидеть, что даже там с россиянами никто на расстоянии 2 – 3 метров фотографироваться не хочет. Кроме того, по состоянию на сегодняшний день есть отдельные позиции лидеров Казахстана, Армении и Беларуси.

"Сегодня мы очень беспокоимся о жизни руководителей этих стран, потому что коварная Россия может сделать все от нее зависящее, чтобы изменить векторы и определенные процессы в мире. Поэтому может прибегнуть к любым действиям", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Россия – страна-террорист, поэтому способна пойти на любые циничные шаги. Самостоятельная позиция этих стран может дорого стоить их руководителям.

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