За один день ничего не изменится, – Буданов рассказал NYT об угрозе нападения из Беларуси

За последние недели Россия перебрасывала свои войска в Беларусь. Это свидетельствует о том, что она может планировать второе вторжение в Украину с севера.

Так, угроза нового российского вторжения с северной границы Украины с Беларусью неизбежна. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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Что известно об угрозе нападения из Беларуси

По словам Буданова, нельзя исключать угрозу нового вторжения со стороны Беларуси.

Было бы неправильно игнорировать эту возможность. Но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование угрозы,

– отметил глава разведки.

Однако долгосрочные риски сохраняются, а другие украинские чиновники указали в серии интервью в начале этого месяца риск эскалации в течение зимних месяцев. Однако комментарии Буданова были наиболее конкретными, поскольку он отметил, что сейчас ни одна разведывательная информация не указывает на неизбежную угрозу Беларуси.

По его словам, российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

"Однако россияне не оставляют попыток сделать видимость подготовки к атаке. Так, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры называются "каруселями", – добавил Буданов.

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