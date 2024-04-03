Несет угрозу ракетных и бомбовых ударов, – Воздушные Силы оценили опасность со стороны Беларуси

Однажды Лукашенко уже предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для атак и наступления. В Воздушных силах ответили, существует ли новая угроза со стороны северных соседей.

Спикер спикера Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что в структуре не исключают возможности авиационных атак с территории Беларуси.

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Существует ли новая угроза со стороны Беларуси

Илья Евлаш отметил, что в начале полномасштабного вторжения самопровозглашенный президент Беларуси уже предоставил территорию страны для наступления российских войск, поэтому это может повториться.

В начале полномасштабного вторжения россияне наступали и со стороны Беларуси, захватив часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Кроме этого, россияне использовали Беларусь для ракетных атак по нашей стране.

Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, что мы не исключаем авиационного применения с их территории,

– отметил Евлаш.

Он отметил, что поскольку российская авиация за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит учения на территории Беларуси, используя ее аэродромы – угроза существует.

Поэтому конечно угрозу она (Беларусь – ред.) несет. И, в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к различному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров,

– сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что недавно Лукашенко отличился заявлением о том, что "Беларусь готовится к войне".

Беларусь готовится к войне