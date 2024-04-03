Речник спікера Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що в структурі не виключають можливості авіаційних атак з території Білорусі.
Дивіться також Не залежить від кількості ракет: полковник запасу ЗСУ пояснив тактику масованих обстрілів
Чи існує нова загроза з боку Білорусі
Ілля Євлаш зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення самопроголошений президент Білорусі вже надав територію країни для наступу російських військ, тож це може повторитися.
Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території,
– зауважив Євлаш.
Він зазначив, що оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми – загроза існує.
Тому звичайно загрозу вона (Білорусь – ред.) несе. І, в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів,
– сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко відзначився заявою про те, що "Білорусь готується до війни".
Білорусь готується до війни
- 2 квітня Лукашенко заявив, що його країна нібито не хоче воювати, але наразі готується до війни. За його словами, в Білорусі наразі відбувається підготовка відповідних підрозділів, а до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.
- Водночас він постарався запевнити, що Білорусь буцімто "нікому нічим не загрожує". Мовляв, "чужої землі не хоче". Мовляв, це для захисту від "недружніх країн".
- В ЄС вже встигли відреагувати. Речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано заявив, що Європа з першого дня повномасштабної війни Росії проти України готується для протистояння всім загрозам, які можуть надійти від Путіна та Лукашенка.