США призвали людей в Румынии воздержаться от посещений синагог и мечетей: что произошло

Посольство США в Бухаресте просит своих граждан в эти выходные не посещать культовые сооружения из-за риска терактов. Это предупреждение прозвучало на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Американское посольство сообщило, что получило сведения о потенциальной опасности для синагог, мечетей и храмов в стране, пишет "Голос Америки".

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Почему нельзя посещать культовые места

Предостережение действует с 11 по 13 октября. Именно в эти дни существует высокая угроза терактов. К слову, одиннадцатого и двенадцатого чисел еврейское сообщество отмечает религиозный праздник Йом Кипур, Судный день, когда верующие сосредотачиваются на посте и покаянии.

Посольство призывает граждан США проявлять повышенную осторожность вблизи религиозных учреждений в Румынии в этот период,

– говорится в сообщении ведомства.

В то же время в Служба разведки Румынии (SRI) говорят, что не имеют данных, которые бы подтверждали повышение риск террористического нападения. Впрочем, SRI добавила, что будет действовать с особым вниманием, чтобы защитить безопасность Румынии.

К слову, 30 сентября Израиль начал наземную операцию в Ливане, а затем возобновил наступление в Секторе Газа. 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, использовав более 180 баллистических ракет. Тель-Авив ответил Тегерану в день годовщины нападения ХАМАС.

Напомним, что в городе Беэр-Шева на юге Израиля произошел теракт, во время которого неизвестный открыл огонь на центральном автовокзале. Террористическое нападение в Тель-Авиве 1 октября унесло жизни 7 человек.