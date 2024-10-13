Американське посольство повідомило, що отримало відомості про потенційну небезпеку для синагог, мечетей і храмів у країні, пише "Голос Америки".

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Чому не можна відвідувати культові місця

Застереження діє з 11 по 13 жовтня. У ці дні існує висока загроза терактів. До слова, саме одинадцятого і дванадцятого чисел єврейська спільнота відзначає релігійне свято Йом Кіпур, Судний день, коли віряни зосереджуються на пості та покаянні.

Посольство закликає громадян США проявляти підвищену обережність поблизу релігійних установ в Румунії в цей період,

– йдеться у повідомленні відомства.

Водночас у Служба розвідки Румунії (SRI) кажуть, що не мають даних, які б підтверджували підвищення ризик терористичного нападу. Втім, SRI додала, що діятиме з особливогою увагою, аби захистити безпеку Румунії.

До слова, 30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію у Лівані, а згодом поновив наступ у Секторі Гази. 1 жовтня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю, використавши понад 180 балістичних ракет. Тель-Авів відповів Тегерану у день річниці нападу ХАМАС.

Нагадаємо, що у місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю стався теракт, під час якого невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі. Терористичний напад у Тель-Авіві 1 жовтня забрав життя 7 людей.