В КГВА готовятся к возможным ударам по критической инфраструктуре
Источник:КГВА
В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и нанести удары по энергетическим объектам, чтобы залить украинцев без электроэнергии.
В столице 5 января был созван Совет обороны Киева в связи с угрозой вероятного повторения ударов по критической инфраструктуре Украины и, в частности, Киева. В то же время в столице в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий – резкое похолодание до -18 градусов.
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Киев готовится к угрозе
Во время заседания Совета обороны Киева приняли следующие решения:
- обеспечить работу всех Пунктов Несокрушимости в круглосуточном режиме;
- проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты Несокрушимости г. Киева необходимыми средствами;
- проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;
- проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;
- перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов;
В приложении "Дия" есть карта всех Пунктов несокрушимости.
С 2022 года в Киеве создано более 1000 Пунктов Несокрушимости. Сейчас часть этих объектов снова развернули, в частности, они есть в каждом районном отделении полиции Киева и еще 47 таких пунктов созданы на базе ГСЧС.
Возможны ли блэкауты из-за низкой температуры
- Минэнерго ожидает, что даже в случае сильных морозов Украина сможет пройти зиму без отключений света. Однако на этот вопрос могут повлиять ракетные обстрелы или атаки дронов. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он ожидает, что влияние морозов на энергетику будет не столь значительным.
- Министр энергетики отметил, что блэкауты под влиянием погодных явлений могут быть только вследствие стихийного бедствия. Такие ситуации уже были у Украины. К примеру, он привел отключение электроэнергии в Одесской области из-за непогоды несколько недель назад.
- В то же время отключения возможны в результате обстрелов и вражеских атак.