В КГВА готовятся к возможным ударам по критической инфраструктуре

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и нанести удары по энергетическим объектам, чтобы залить украинцев без электроэнергии.

В столице 5 января был созван Совет обороны Киева в связи с угрозой вероятного повторения ударов по критической инфраструктуре Украины и, в частности, Киева. В то же время в столице в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий – резкое похолодание до -18 градусов.

Смотрите также "Из-за подготовки украинцев к праздникам не будет света": в Минэнерго ответили, правда ли это

Киев готовится к угрозе

Во время заседания Совета обороны Киева приняли следующие решения:

обеспечить работу всех Пунктов Несокрушимости в круглосуточном режиме;

проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты Несокрушимости г. Киева необходимыми средствами;

проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;

проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;

перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов;

В приложении "Дия" есть карта всех Пунктов несокрушимости.

С 2022 года в Киеве создано более 1000 Пунктов Несокрушимости. Сейчас часть этих объектов снова развернули, в частности, они есть в каждом районном отделении полиции Киева и еще 47 таких пунктов созданы на базе ГСЧС.

Возможны ли блэкауты из-за низкой температуры