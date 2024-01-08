"Очень серьезная ситуация": в Швеции заявили о вероятности войны

В Швеции говорят о вероятной угрозе военных действий. Руководство Вооруженных сил государства объяснило, с чем это связано.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане их страны должны быть готовы к войне.

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Что известно о ситуации в Швеции

Карл-Оскар Болин отмечает серьезность ситуации в государстве. Он выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Министр подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Такое мнение разделяет и глава Вооруженных сил Швеции Бюден. Он подчеркнул, что "это очень серьезная ситуация".

Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям,

– сказал Бюден.

Он заявил, что в последние годы было много сделано для укрепления безопасности государства в виде значительных инвестиций в оборону.

Насколько все серьезно

В то же время, Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и Бюден считает: чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация… Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что мне делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество.

– подчеркнул он.

Главнокомандующий добавил, что в случае войны "сильное гражданское общество" более важно, чем когда-либо.

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