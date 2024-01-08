"Очень серьезная ситуация": в Швеции заявили о вероятности войны
Источник:TV4
В Швеции говорят о вероятной угрозе военных действий. Руководство Вооруженных сил государства объяснило, с чем это связано.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане их страны должны быть готовы к войне.
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Что известно о ситуации в Швеции
Карл-Оскар Болин отмечает серьезность ситуации в государстве. Он выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.
Министр подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".
Такое мнение разделяет и глава Вооруженных сил Швеции Бюден. Он подчеркнул, что "это очень серьезная ситуация".
Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям,
– сказал Бюден.
Он заявил, что в последние годы было много сделано для укрепления безопасности государства в виде значительных инвестиций в оборону.
Насколько все серьезно
В то же время, Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и Бюден считает: чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.
Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация… Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что мне делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество.
– подчеркнул он.
Главнокомандующий добавил, что в случае войны "сильное гражданское общество" более важно, чем когда-либо.
Угроза войны: как реагируют в других странах
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