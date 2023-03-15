Угрожают атаковать "Кинжалами": по всей Украине – воздушная тревога

По всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Сирены включили из-за возможной атаки ракетами типа "Кинжал". Так что не рискуйте собственными жизнями и переходите в укрытия.

Воздушная тревога начала распространяться по территории Украины примерно в 09:42. Вскоре карта "покраснела" полностью.

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Угроза удара ракетами типа "Кинжал"

Стало известно, что с аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел истребитель МиГ-31К. Собственно, это и послужило причиной объявления воздушной тревоги по всей территории Украины.Сначала тревога прозвучала в Черниговской и Сумской области, а также в Славутиче Киевской области.Мониторинговый канал Monitor напомнил, что МиГ-31К – ракетоноситель Х-47м2 "Кинжал". Отмечаем, что имеющиеся в Украине средства ПВО не могут сбивать эти ракеты. Также это воздушное судно могут сопровождать истребители Су-30М.Вся карта воздушных тревог "покраснела". Поэтому призываем вас быть ответственными и не покидать укрытия до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.Также поступила информация, что с аэродрома Шайковка могли взлететь два стратегических бомбардировщика Ту. Но эти данные еще нуждаются в подтверждении.В Monitor появилась информация об активности тактической авиации врага вдоль восточной границы нашего государства. Также оккупанты на Юге подняли несколько разведывательных дронов.В Monitor сообщили, что россияне совершили пуски С-300 по Харькову.

Заметим, что 14 марта российские военные четыре раза поднимали в небо истребители МиГ-31К. Но в тот день ни один взлет не производился с территории Беларуси. К счастью, обошлось без атак "Кинжалами", но не стоит забывать, что во время последней массированной атаки их враг использовал.

9 марта выпустили 6 "Кинжалов"

Напоминаем, что российские военные 9 марта совершили 15-ю массированную ракетную атаку по Украине. Во время нее оккупанты выпустили 81 ракету разного базирования. Речь как об авиационных, так и о крылатых и аэробаллистических. Последними считаются "Кинжалы".

Заметим, что их россияне выпустили сразу шесть. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, он не припоминает, чтобы с начала полномасштабного вторжения Россия использовала такое количество "Кинжалов" в рамках одной атаки.

Силам ПВО удалось сбить тогда 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также в металлолом превратили 4 дрона-камикадзе.