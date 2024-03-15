"У нас тоже есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на очередные угрозы России ядерным оружием. Как отметил политик, его страна также имеет ядерный арсенал.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне с военной точки зрения. Впрочем, российский диктатор добавил, что удар возможен в случае, если говорится об угрозе существования его государства.

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Ответ Макрона

В ответ на слова российского президента Эммануэль Макрон отметил, что неуместно угрожать, когда у Франции есть ядерное оружие.

Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина,

– сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что, когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. По его мнению, это накладывает ответственность за недопущение эскалации.

Кроме этого, в интервью французский лидер рассказал, что не разговаривал с Путиным уже несколько месяцев. По его словам, каждый раз, когда это происходило, это было необходимо. Макрон добавил, что Владимир Путин охвачен репрессивным и авторитарным дрейфом в своей стране – по словам политика, в последние годы тот решил быть дестабилизирующей силой.

Что известно о позиции Франции