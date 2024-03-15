"У нас тоже есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина
Источник:Le Figaro
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на очередные угрозы России ядерным оружием. Как отметил политик, его страна также имеет ядерный арсенал.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне с военной точки зрения. Впрочем, российский диктатор добавил, что удар возможен в случае, если говорится об угрозе существования его государства.
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Ответ Макрона
В ответ на слова российского президента Эммануэль Макрон отметил, что неуместно угрожать, когда у Франции есть ядерное оружие.
Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина,
– сказал Макрон.
Президент Франции добавил, что, когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. По его мнению, это накладывает ответственность за недопущение эскалации.
Кроме этого, в интервью французский лидер рассказал, что не разговаривал с Путиным уже несколько месяцев. По его словам, каждый раз, когда это происходило, это было необходимо. Макрон добавил, что Владимир Путин охвачен репрессивным и авторитарным дрейфом в своей стране – по словам политика, в последние годы тот решил быть дестабилизирующей силой.
Что известно о позиции Франции
- Президент Франции отметил, что Россия не остановится в случае захвата всей Украины. По его словам, на карту поставлена безопасность Франции и всей Европы. Макрон отметил, что оставлять агрессию без должного ответа – это уже поражение. Он добавил, что готов принимать меры, чтобы Россия не победила.
- СМИ пишут, что Эммануэль Макрон размышляет над возможностью отправки войск в Украину уже летом 2024 года. Журналисты отмечают, что французский лидер понял, что с Путиным договориться невозможно. Речь идет об отправке войск не на фронт, а в Одессу.
- В то же время Макрон уже в третий раз перенес визит в Украину. Как отмечает Politico, на этот раз причиной является напряженность в отношениях с союзниками после заявлений об обсуждении ввода войск. Отмечается, что Макрон хочет приехать в Украину с "ощутимым результатом".