Возможности для ВСУ: могут ли россияне уступить южный фронт, чтобы уберечь восточный

Россиянам не удастся удержать левый берег Днепра в Херсонской области, потому что это невозможно с технической и военной точки зрения. Поэтому враг сосредоточился на Донецком и Луганском направлениях.

Такое мнение 24 Каналу озвучил лётчик-инструктор, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, ВСУ выбьют захватчиков из левого берега Днепра в Херсонской области

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"Левый берег оккупантам технически и с военной точки зрения удержать практически невозможно. Это самая дальняя точка от России. Поэтому они рано или поздно оттуда уйдут. ВСУ их оттуда выбьют. Россияне будут принимать решение уходить", – считает он.

У россиян нет перспектив

Роман Свитан отметил, что у россиян не перспективная ситуация в Донецкой и Луганской областях. Однако они активизировались в этих областях и пытаются атаковать Авдеевское направление, в частности.

Мы, вероятнее всего, еще будем двигаться по левому берегу Днепра. У нас там гораздо больше возможностей освободить свою территорию, чем у россиян занять ее на Донецком и Луганском направлениях,

– сказал военный эксперт.

В Донецкой области очень серьезные линии обороны. Оккупанты не дошли даже до второй линии обороны Угледар – Курахово – Карловка – Очеретино – Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. О прорыве первой линии обороны можно говорить только тогда, когда войско доходит до второй. Враг к ней даже не приблизился.

Свитан о возможностях ВСУ на левом берегу Днепра: смотрите видео

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