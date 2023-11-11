Возможности для ВСУ: могут ли россияне уступить южный фронт, чтобы уберечь восточный
Россиянам не удастся удержать левый берег Днепра в Херсонской области, потому что это невозможно с технической и военной точки зрения. Поэтому враг сосредоточился на Донецком и Луганском направлениях.
Такое мнение 24 Каналу озвучил лётчик-инструктор, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, ВСУ выбьют захватчиков из левого берега Днепра в Херсонской области
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"Левый берег оккупантам технически и с военной точки зрения удержать практически невозможно. Это самая дальняя точка от России. Поэтому они рано или поздно оттуда уйдут. ВСУ их оттуда выбьют. Россияне будут принимать решение уходить", – считает он.
У россиян нет перспектив
Роман Свитан отметил, что у россиян не перспективная ситуация в Донецкой и Луганской областях. Однако они активизировались в этих областях и пытаются атаковать Авдеевское направление, в частности.
Мы, вероятнее всего, еще будем двигаться по левому берегу Днепра. У нас там гораздо больше возможностей освободить свою территорию, чем у россиян занять ее на Донецком и Луганском направлениях,
– сказал военный эксперт.
В Донецкой области очень серьезные линии обороны. Оккупанты не дошли даже до второй линии обороны Угледар – Курахово – Карловка – Очеретино – Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. О прорыве первой линии обороны можно говорить только тогда, когда войско доходит до второй. Враг к ней даже не приблизился.
Свитан о возможностях ВСУ на левом берегу Днепра: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ замедлило большое количество неприятных сюрпризов от захватчиков. Лидер подчеркнул, что для быстрого контрнаступления нужны боеприпасы, люди и мотивация.
- Украинский лидер отметил, что Украина будет пытаться достичь положительных результатов на поле боя до конца 2023 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ одержат победу, несмотря на трудности на фронте.
- Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что россияне подтягивали резервы и готовились к наступлению на Востоке примерно три месяца. Украинская армия это видела, потому тоже готовилась. Основная задача врага на Востоке – не позволить ВСУ продвигаться вперед. Однако оккупанты не успевают укрепляться, поэтому им ничего не удастся.