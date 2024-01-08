Ресурсы у Путина не безграничны: зачем диктатор подписал новый указ о гражданстве
Недавно Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые категории украинцев и иностранцев, подписавших контракт по минобороны России, почти автоматически получают российское гражданство. Этот шаг диктатора довольно голословный.
Поскольку усиливать мобилизацию Путин не очень хочет, то нашел более интересный способ заманивать людей в армию. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Раздача российского гражданства
Масштабы потерь российской армии увеличиваются с каждым днем. Владимир Путин пытается любым способом восстановить потери, поэтому прибегает к циничным шагам. Не исключением стал закон о гражданстве для иностранцев, которые пойдут воевать.
"Пушечное мясо" заканчивается. Сейчас все это заливают деньгами: до 7 миллионов рублей выплачивают за погибших, за тяжелое ранение – до 5 миллионов. Вероятно, это перестает работать, потому что количество жертв растет. Да и контингент не тот,
– отметил Геннадий Гудков.
Похоже, стратегия России по мобилизации также не оказалась удачной. На фронт забирают маргинальные слои общества и не дают им должной учебы. Неудивительно, что потери среди россиян на фронте так стремительно увеличиваются.
"Теперь Путин на все согласен – и гражданство, и что угодно предлагает, лишь бы люди шли на поле боя. Ресурсы этой добровольно-принудительной мобилизации у Путина тоже не безграничны", – подчеркнул политик.
Обратите внимание! Российский диктатор также подписал закон, касающийся детей с оккупированных территорий. Теперь за личной подписью диктатора украинские дети легко также могут получить российское гражданство.
Могут россияне начать новое наступление
В этом контексте довольно интересным выглядят сообщения западных СМИ о том, что российская армия 15 января планирует наступать на Купянск, Харьков и даже Одессу.
У Путина нет для этого ресурсов. Очень много ресурсов потратили на бессмысленные наступательные действия в районе Авдеевки и не только. Дополнительных сил, которые Путин мог бы бросить в бой – просто нет,
– подчеркнул Гудков.
Это мнение лишь подчеркивает указ о выдаче российского гражданства за вступление в армию. Ранее получить российский паспорт для мигрантов, например, из Восточной Азии, было очень тяжело. Сейчас условия сделали очень привлекательными. И не просто так.
"Путин этого не потянет. Потери будут колоссальными, но они, собственно, и сейчас огромные", – подчеркнул политик.
Возможно, российская армия будет предпринимать отдельные попытки наступления. Однако вряд ли полномасштабное наступление оккупантов на Харьковщине возможно. Такое же мнение, в частности, высказывают и в ВСУ.
Актуальные потери врага на войне
Российская армия действительно испытывает невероятных потерь. С начала полномасштабного вторжения на концерт Кобзона попало уже 365 170 солдат. Немало теряет Россия и в технике.
Так, по состоянию на 8 января, оккупанты потеряли:
- личного состава – ориентировочно 365 170 (+440);
- танков – 6031 (+9);
- боевых бронированных машин – 11194 (+14);
- артиллерийских систем – 8666 (+13);
- РСЗО – 953 (+2);
- средств ПВО – 638 (+1);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11);
- крылатых ракет – 1787 (+1);
- кораблей /катеров – 23 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 542 (+19)
- специальной техники – 1328 (+1).