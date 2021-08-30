На украденном авто шефа: в Луцке пьяный автомойщик влетел в забор и разбил еще 2 машины
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль владельца компании, где работает. Злоумышленник попал на нем в ДТП.
29 августа примерно в 15:00 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen Passat. Транспортное средство принадлежит владельцу химчистки для авто.
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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиции удалось отыскать угнанный автомобиль на улице Карпенко в Луцке.
Автомобиль угнал работник фирмы
Похитителем оказался 22-летний работник фирмы. Нетрезвый мужчина не справился с управлением. Вследствие этого он протаранил забор, а также 2 других автомобиля – ВАЗ и Opel.
Злоумышленника задержали. Сейчас правоохранительные органы должны объявить ему о подозрении, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.Обратите внимание! В комментарии ZAXID.NET в пресс-службе полиции Волыни, подтвердили, что 22-летний мужчина работает на автомойке, а владелец угнанного авто является его работодателем.
Злоумышленник протаранил 2 авто / Фото пресс-службы полиции
22-летний мужчина пьяным въехал в забор / Фото пресс-службы полиции
В Луцке мужчина протаранил 2 авто / Фото пресс-службы полиции
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