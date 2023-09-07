Бойцы ВМС уничтожили два вражеских катера и несколько десятков россиян
Источник:Военно-Морские силы ВСУ
Россия несет потери в полномасштабной войне против Украины, которую коварно развязала 24 февраля 2022 года. В частности, только за сутки оккупанты потеряли более двух десятков солдат и несколько единиц техники.
Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Украины тоже продолжают давать отпор врагу. За минувшие сутки, 6 сентября, им удалось уничтожить 2 катера и 17 вражеских дронов.
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Россияне потеряли личный состав и технику
Согласно сообщению Военно-Морских Сил, окончательные потери еще уточняются.
За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 24 кафира, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 авто и 17 квадрокоптеров,
– говорится в сообщении.
Российские военные продолжают нести потери в преступной войне против Украины, которую развязала Россия.
Россия продолжает терять солдат и технику / Инфографика Военно-Морских Сил Украины
Потери врага: последние новости
- За более чем год полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить 266 900 российских захватчиков. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
- Силы специальных операций уничтожили состав окупантов на Бахмутском направлении. Там враг хранил управляемые ракеты. По информации ССО, на складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь". Именно их оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.
- Украинские военные продолжают поражать технику окупантов на временно оккупированной территории нашего государства. Так, в Страткоме ВСУ рассказали, что нашим военным удалось уничтожить еще один вражеский состав. Это произошло возле временно оккупированного поселка Мироновское Донецкой области. На этом складе оккупанты хранили свое военное снаряжение.