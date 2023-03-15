Украина срочно нуждается в мощном вооружении для победы: каком именно

15 марта 2023, 14:03
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Источник:

Military Media Center

Украина нуждается в очень мощном вооружении, чтобы победить российских террористов в этой кровавой войне. Нашему государству необходимо передать ракеты к HIMARS и систем ПВО, а также множество снарядов.

Украина нуждается в поставках из-за высокой интенсивности боевых действий. Наша страна должна освободить свои территории от российских захватчиков.

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В чем Украина нуждается для победы

Наиболее необходимые виды вооружения включают:

  • ракеты к HIMARS;
  • ракеты к MARS;
  • 155-миллиметровые снаряды;
  • 120-миллиметровые мины;
  • ракеты к системам ПВО;
  • ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);
  • авиационные средства поражения;
  • барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),
  • танковые снаряды 105 и 125-миллиметров.

Таким образом, западное оружие более эффективно и позволяет Вооруженным Силам Украины добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни.

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Автор: Софія Ковнір