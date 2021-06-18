Украина будет получать деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, – Витренко

Если Россия таки достроит газопровод "Северный поток-2", Украина продолжит получать деньги по контракту. Они будут поступать, даже если транзита не будет.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телепередачи отметил, что стороны подписали контракт, предусматривающий гарантию – "качай или плати".
Читайте также Путин на пути к победе, – Кулеба о "Северном потоке-2"
Витренко о деньгах за транзит газа Украине
То есть Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины,
– заявил Витренко.
По его словам, если не будет транзита газа через Украину, если России все же удастся достроить трубопровод "Северный поток-2", то Украина продолжит по контракту получать миллиарды долларов.Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу, а условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.
Заявления других политиков касательно "Северного потока-2"
- На днях Владимир Зеленский отметил, что российский газопровод необходимо остановить.
- Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что "Северный поток-2" является российским оружием против Европы.
- Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс подчеркнул, что если газопровод достроят, то Россия будет играть по правилам третьего пакета и не будет принимать решения, кому поставлять газ, а кому – нет.