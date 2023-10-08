Делаем семимильные шаги – военный ВСУ об эффективности украинских БпЛА

Украина продолжает усиливать технологический компонент своих войск для того, чтобы эффективно противодействовать российской армии. В то же время и страна-агрессорка пытается увеличивать объем производства БпЛА для удержания захваченных территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, БПЛА продолжают играть одну из ключевых ролей в российско-украинской войне.

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Как влияет ограничение Китая на дроны

На днях New York Times опубликовали статью о том, что Китай создает препятствия для экспорта запчастей от своих дронов. Украинские военные, работающие с этими средствами, уже почувствовали эти ограничения.

"Речь идет о коптерах, которые закрывают собой подавляющую часть линии фронта и позволяют Силам обороны видеть поле боя в режиме реального времени. Такие беспилотники как Mavic заняли свою нишу и сейчас украинские волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы заказывать их за границей", – рассказал Федоренко.

Война дронов продолжается

До 2022 года дроны в Вооруженных Силах были в основном вспомогательными средствами. Однако теперь в украинском войске есть специальные подразделения, которые работают исключительно с БпЛА, а на отдельных направлениях именно с помощью дронов Силы обороны эффективно сдерживают врага.

"В течение последних месяцев Украина сделала семимильные шаги по изготовлению определенных типов ударных и разведывательных БПЛА. Это касается и масштабирования в производстве удачных образцов этого оружия", – отметил Федоренко.

Юрий Федоренко о ситуации с дронами в ВСУ: смотрите видео

Однако из-за высокой интенсивности боевых действий количества изготовленных БПЛА не хватает для того, чтобы полностью обеспечить потребности Сил обороны Украины. Соответственно, только совместная работа государства и граждан Украины позволяет снабжать военных новыми "бортами" на постоянной основе.

"К сожалению, враг также понял приоритетность использования БпЛА и масштабировал под это свои производственные мощности. Также враг достаточно активно применяет коптеры гражданского назначения, переняв украинскую тактику их применения", – отметил офицер ВСУ.

Соответственно, Украина также начала развивать средства РЭБ и РЭР, способные противодействовать враждебным беспилотникам.

Что известно об украинских беспилотниках