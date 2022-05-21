Украина должна готовиться к ЕС, – Краев объяснил, что означает статус кандидата

В Европейском Союзе предложили план по восстановлению Украины в обмен на реформы. Это часть нашего процесса кандидатства.

А ведь кандидат не просто означает, что Украина ждет решения ЕС. Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев .

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Украина должна стать частью европейской семьи

По его словам, соответствующий статус показывает, что сейчас Украина:

проводит постоянные консультации с европейскими коллегами;

так или иначе догоняет Копенгагенские критерии;

выравнивает свое правосудие, открытость своего рынка, демократичность властных процедур.

Поэтому Евросоюз таким поощрением пытается продвигать наше государство в выполнении Копенгагенских критериев.

Копенгагенские критерии – это мера, по которой страны могут вступить в Европейский Союз. Они делятся на политические, экономические и членские.

Даже если это не открыто говорят, то надо понимать, что ЕС еще раз показал, что не закрывает перед нами дверь.

Несмотря на Венгрию, разные заявления других сторон, Украина должна быть в ЕС и Украина должна к этому готовиться и подводить свою систему к тому, чтобы стать частью общеевропейской семьи.

– подчеркнул Краев.

Вступление в ЕС – политизированный вопрос

Как отметил эксперт, очень часто вступление в Евросоюз – это максимально политизированный вопрос. Лучший пример – Северная Македония .

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Северная Македония десятки лет не вступала в организацию из-за вето Греции, которая не могла разрешить, чтобы названием одного из ее регионов называлась другая страна. На фоне войны России против Украины понятно, что принцип консенсуса не всегда работает. Очень часто он может стать дополнительным барьером для принятия правильных решений

ЕС работает над новым механизмом

Поэтому, как считает Краев, даже если у Венгрии будут определенные возражения, прямо сейчас ЕС работает над созданием нового механизма голосования .

"Скоро нам позиция Венгрии станет очень иррелевантной (ненужная - 24 канал)", - добавил эксперт.

Краев рассказал о пути Украины в ЕС: смотрите видео

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