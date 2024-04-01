Это "мозг" самолета: в Воздушных силах рассказали о сверхважном элементе F-16

Партнеры продолжают поддерживать Украину в получении истребителей F-16. На днях правительство Бельгии объявило о выделении 25-го пакета помощи нашей стране. Он будет состоять из 100 миллионов евро, которые будут направлены на содержание и эксплуатацию F-16.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал 24 Каналу, что эти средства будут потрачены на комплекс мероприятий по обслуживанию истребителей F-16. В частности на подготовку инфраструктуры, обучение пилотов и тому подобное.

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Это засекреченная информация

Решение о расходовании этих средств будут принимать компетентные лица, учитывая потребности.

Для Украины это новый вид самолетов. Мы не имеем соответствующей производственной базы, которая бы позволяла нам самостоятельно изготавливать детали к F-16. Нам нужно развивать инфраструктуру в сотрудничестве с нашими партнерами,

– объяснил представитель Воздушных сил.

Пока неизвестно, с каким оборудованием мы получим истребители F-16. Однако, по его словам, один из главных элементов этих самолетов – радар, который позволяет фиксировать, захватывать цели.

Самолеты, которые сейчас имеем на вооружении, в частности Су-27, морально устарели. Им довольно трудно заходить на цель, захватывать ее. Радар – это "мозг" самолета, который будет помогать в сбивании целей, в отражении воздушного нападения и нанесении ударов по авиации,

– объяснил Евлаш.

Каждый самолет, как отметил он, применяется под определенную цель. В частности есть самолеты, которые будут непосредственно вести воздушные баталии, другие – наносить удары по местам скопления противника, по их базах, наземным средствам поражения и т. д.

"Какие самолеты на какие цели будут распределяться – это грифованная информация. Однако когда самолеты непосредственно будут поступать в Украину, все эти средства будут умело и правильно распределены в соответствии с насущной необходимостью. Поскольку война постоянно меняется, мы будем адаптироваться к текущей ситуации", – заметил он.

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