Нет никаких границ 24 февраля, – в ОПУ рассказали, как должна закончиться война

Российские так называемые либералы опасаются, что Украина в своем контрнаступлении вернется не только на границы 24 февраля 2022 года, но и не остановится на тех, что были в 1991 году.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк уверен, что Россия должна проиграть в войне, чтобы обнулить в частности желание таких "либералов" разговаривать свысока с миром. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Наше требование – создание демилитаризованной зоны

Подоляк подчеркнул, что нет границ 24 февраля, есть только границы Украины 1991 года, которые признаны всем миром.

Эта агрессивная война имеет негативные последствия для всего мирового сообщества. И она должна завершиться возвращением территориальной целостности и суверенитета Украине,

– заметил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что не существует "оккупированных" Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Есть "оккупированные территории Украины", которые должны быть освобождены.

"У нас нет никаких мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50 – 100 километров не стояло никакой военной техники России", – отметил Подоляк.

Михаил Подоляк спрогнозировал, как должна закончиться война: смотрите видео

Интересуют только границы 1991 года

Собеседник отметил, что украинцы ментально разные с гражданами страны-агрессора.

Мы хотим быть свободными, иметь открытые границы, путешествовать, жить в технологическом пространстве. А россияне хотят жить в лагерях, где есть вертухаи и надзиратели, которые говорят, как, что и когда делать,

– уверен он.

Украину интересуют только границы, которые были по состоянию на 1991 год, потому что именно они гарантируют главный контур безопасности Украины.

Он добавил, что единственной ключевой гарантией безопасности для Украины станет трансформация России, когда вся ее элита исчезнет, а к власти придут другие люди, либеральные силы, которые уважают свободу других стран и людей.

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению