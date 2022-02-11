Украина готова, – Ермак о перспективах переноса заседаний ТКГ из Минска в Турцию
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал возможность перенесения переговоров по Донбассу из белорусского Минска в Турцию. По его словам, Украина к этому готова.
Впрочем, для этого следует получить согласие всех сторон. Об этом, как сообщает 24 канал, Ермак говорил на брифинге по завершении переговоров советников "нормандской четверки" 10 февраля в Берлине.
К слову Резников заявил, что Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул
Переговоры по Донбассу – в Турции: возможно ли это
У Андрея Ермака на брифинге в Берлине спросили журналисты, может ли случиться, что "минский формат" переговоров по Донбассу перенесут из Минска в Турцию.
Ермак, представлявший Украину на встрече советников "Норманди", ответил, что официальный Киев к такому готов - "если будет согласие всех сторон".
Заметим, что "минские встречи" проходят в режиме видеоконференции.
- Во-первых, из-за пандемии коронавируса.
- Во-вторых, из-за изменения отношения Украины к Беларуси, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и жестоко подавил возникшие из-за этого протесты собственного народа.
Как только станет возможным говорить об очных встречах, и если будет согласие всех сторон, то, безусловно, Украина готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры,
– подчеркнул Ермак.
И добавил, что Украина "с радостью приняла" предложение Турции о переносе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Однако не место является определяющим, а результат.
Что следует знать о предложении Турции по переговорам по Донбассу
- Анкара уже несколько раз заявляла, что готова прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования на Донбассе, а значит и предоставить площадку для переговоров Украины и России – хоть на уровне лидеров стран, хоть групп переговорщиков (в частности, ТКГ).
- 3 февраля состоялся официальный визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину. В тот день он повторил турецкое предложение. Впоследствии от Эрдогана прозвучало даже больше: мол, президент России Владимир Путин может приехать в Турцию, и там встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Интересно, что в Кремле эту идею не исключили.
О чем еще говорил Андрей Ермак в Берлине на брифинге – смотрите в видео