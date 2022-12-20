"Невозможно смотреть, как он умирает": Украина готова принять Саакашвили

Состояние заключенного в Грузии Михеила Саакашвили существенно ухудшается. Украина готова принять политика и гарантирует безопасность.

Наше государство обеспечит Саакашвили соответствующее лечение. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает знающий человек. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому он добавил, что Украина готова принять Сакашвили, а также призвал Грузию сделать верный выбор.

Что известно о состоянии Саакашвили

Бывший президент находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси. Его состояние здоровья ухудшилось, в частности, и из-за длительной голодовки. Однако также политика, похоже, отравили. В его крови обнаружили тяжелые металлы, ртуть и мышьяк.

Экспертиза установила, что лекарства, которые употреблял Саакашвили, обладают рядом побочных эффектов и вызывают зависимость. Следовательно, это привело к "дисфункции мозга".