"Невозможно смотреть, как он умирает": Украина готова принять Саакашвили
Источник:Михаил Подоляк
Состояние заключенного в Грузии Михеила Саакашвили существенно ухудшается. Украина готова принять политика и гарантирует безопасность.
Наше государство обеспечит Саакашвили соответствующее лечение. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает знающий человек. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира,
– подчеркнул Подоляк.
Поэтому он добавил, что Украина готова принять Сакашвили, а также призвал Грузию сделать верный выбор.
Что известно о состоянии Саакашвили
Бывший президент находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси. Его состояние здоровья ухудшилось, в частности, и из-за длительной голодовки. Однако также политика, похоже, отравили. В его крови обнаружили тяжелые металлы, ртуть и мышьяк.
Экспертиза установила, что лекарства, которые употреблял Саакашвили, обладают рядом побочных эффектов и вызывают зависимость. Следовательно, это привело к "дисфункции мозга".
- Накануне президент Владимир Зеленский в своем обращении призвал Грузию проявить милосердие и перевести Саакашвили на лечение за границу. Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит с Саакашвили – это издевательство.
- 15 декабря Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии разрешить бывшему президенту этой страны Михеилу Саакашвили пройти лечение в одной из европейских или американских клиник.