Украина готова вернуть России мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах

Россия отказывается забирать тела своих мертвых солдат. Однако Украина хранит их в вагонах-рефрижераторах.

В частности, речь идет о телах тех оккупантов, которых собрали после боев в Киевской и Черниговской областях. Украина готова вернуть их государству-агрессору.

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Украина придерживается международного права

Как пояснил глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, наше государство действует в соответствии с международным правом.

Согласно нормам международного гуманитарного права (Украина их неукоснительно соблюдает), после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны,

– подчеркнул Лямзин.

Украина, как отметил он, готова вернуть тела агрессору.

По Украине стояло несколько рефрижераторов

Глава военно-гражданского сотрудничества рассказал, что в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторов, где хранились тела российских военных. Сотни тел находились на объекте на окраине Киева.

Доказательство военных преступлений России

По состоянию на 8 мая в Министерство внутренних дел Украины на линию доверия поступило 12 тысяч обращений от родственников российских солдат . Еще более 20 тысяч получили из специального бота из телеграм-канала "Ищи своих".

Вагон-рефрижератор с телами погибших российских военных показали и в сюжете телеканала Al Jazeera (осторожно, 18+).

Там показали трупы российских солдат в Киевской области, которых страна-оккупант отказывается забирать. Лямзин отметил, что каждый убитый оккупант – это доказательство военных преступлений России в Украине.

Напомним, что по состоянию на 13 мая Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 26 900 оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе.

Россия отказывается забирать тела мертвых военных

Российская сторона с начала полномасштабной войны отказывается уносить тела своих мертвых военных. Труппы просто оставляют гнить на улице.

Например, в Харьковской области оккупанты покинули тела даже в частных домах. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также трупы бросают в ангары, даже не идентифицируя погибших. Об этом свидетельствует перехваченный разговор захватчика Службой безопасности Украины.

Для Украины большое количество трупов оккупантов могло вызвать эпидемиологическую катастрофу и распространить инфекционные инфекции. Поэтому в марте Кабинет министров определил порядок обеспечения сбора тел.

Наше государство пытается идентифицировать тела агрессоров, ведь соблюдает нормы международного права .

. Несмотря на гуманность украинской стороны, Россия нарушает все возможные правила и не позволяет нашему государству забирать тела погибших бойцов.

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