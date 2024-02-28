Этот год будет решающим, – офицер ВСУ объяснил подготовку 2 планов для войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает две стратегии войны, по которым будет идти Украина в 2024 году. План дальнейших действий базируется на том, получит ли наша страна помощь от США.

Силы обороны должны быть готовы к различным ситуациям. Подробнее о подготовке двух планов для войны 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.

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"План А и Б"

Президент Владимир Зеленский на итоговой конференции 26 февраля очертил перспективы войны в 2024 году. Глава страны назвал четкие сроки обострения ситуации, исходя из того, что задекларированное количество вооружения, которое уже должно было бы поступить и на которое рассчитывают подразделения ВСУ, может не появиться на поле боя. Ведь Конгресс США, по оценке Белого дома, не выполняет свою работу.

Этот год будет решающим и критическая фаза может наступить уже в марте – апреле,

– отметил Березовец.

Военное руководство Украины под командованием главнокомандующего ВСУ Александра Сирского разрабатывает "план А" и "план Б". На случай, если Украина получит обещанную помощь в полном объеме и, если предоставленного оружия будет недостаточно.

Если бы помощи было достаточно, в частности систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, то сложных ситуаций можно было бы избежать,

– сказал офицер ВСУ.

На сегодня героизм и профессионализм ВСУ позволяет удерживать фронт в течение двух лет и помог освободить половину оккупированных территорий после февраля 2022 года.

Изменения на фронте и возможное контрнаступление России

Единственный источник правдивой информации, который может сообщать об изменениях на линии фронта – Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Остальные, в частности DeepStateMAP, информационные агентства, могут распространять информацию, которая базируется на ложных показаниях.

Офицер ВСУ призвал украинцев не разводить лишний раз панику относительно тактических изменений на фронте и не верить всему о, что пишут в сети. Он также отреагировал на заявление Зеленского о подготовке России к контрнаступательным действиям в начале лета или в конце мая.

Информацию о планах россиян может знать ограниченный круг лиц, ведь мы не должны рассказывать врагу о том, что мы знаем. Потому что тогда оккупанты быстро изменят свои планы и будут действовать по другому сценарию,

– добавил офицер ВСУ.

Сейчас ничто не останется без внимания разведки. Есть технические, агентурные и другие средства информации, которые быстро позволяют сделать оценку и прогноз действий противника на фронте. Поэтому россияне не могут скрыто готовиться к наступательным действиям, об этом обязательно узнают наши или западные спецслужбы.

Заявления Зеленского о войне