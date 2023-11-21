Есть три вида угрозы: какие задачи будут выполнять разные уровни защиты энергообъектов Украины

На встрече с представителями посольств США и Великобритании Мустафа Найем сообщил о том, что Украина готовит трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов. Однако подробности о перечне защищенных объектов секретны.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он отметил, что, сооружая три уровня защиты для критической инфраструктуры, Украина пытается лучше подготовиться к отопительному сезону.

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В чем заключается трехуровневая защита

Первый уровень угрозы, которому готовится противодействовать Агентство восстановления и развития инфраструктуры, – это обломки, которые могут повредить узлы энерготехнического оборудования.

Второй уровень заключается в защите от непосредственного механического проникновения снаряда или носителя взрывчатки. И наконец третий уровень защиты должен амортизировать взрывную волну от российского удара.

Максим Белявский о трех уровнях защиты критической инфраструктуры: смотрите видео

"Именно поэтому и идет речь о трех уровнях защиты. То есть есть три цели или задачи, которые так или иначе выполняют эти уровни защиты. Я верю в то, что такая работа проводится, и Украина делает все возможное и невозможное, чтобы подготовиться к очередному отопительному сезону во время полномасштабного вторжения России", – отметил аналитик.

Что еще известно о подготовке к обстрелам

В 2023 году Украина получила значительное количество средств ПВО, среди которых – дополнительные пусковые и комплексы Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T. Также в сотрудничестве с Соединенными Штатами Украина смогла интегрировать в ЗРК "Бук" американские ракеты Sea Srarrow, усилив тем самым боеспособность комплексов советского производства.

Интересно, что в Укрэнерго сохраняют оптимизм по прохождению отопительного сезона при наличии у агрессора около 800 ракет. В то же время, по пессимистическим прогнозам, в случае серьезных повреждений инфраструктуры украинцам придется несколько суток пробыть без света.

Также в Министерстве инфраструктуры сообщили, что на сегодня в Украине работают почти 11 тысяч Пунктов несгибаемости и еще более 2 тысяч готовятся к открытию.

по словам Мустафы Найема, первым уровнем защиты Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области, вторым – 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях и третьим – 22 подстанции в 14 областях.