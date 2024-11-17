Украина планирует впервые ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни, – Reuters

США предоставили разрешение Украине бить американским оружием вглубь России. Киев готовит первый дальнобойный ракетный удар по стране-агрессору.

Администрация президента Джо Байдена сняла ограничения, которые блокировали Украину от использования предоставленного США оружия для ударов вглубь российской территории, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Украина планирует осуществить свои первые атаки на большое расстояние в ближайшие дни, сообщили источники, не раскрывая подробностей из соображений оперативной безопасности.

Согласно источникам, первые глубокие удары, вероятно, будут осуществлены с помощью ракет ATACMS, которые имеют радиус действия до 190 миль (306 км).

Хотя некоторые официальные лица США выразили скептицизм относительно того, что разрешение на дальние удары изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска достигают успехов, и, возможно, поставит Киев в лучшую позицию для переговоров, когда и если состоятся переговоры о прекращении огня.

