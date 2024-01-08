Ей выгодно ослабление России: каковы перспективы сотрудничества Украины с Японией

Япония может аргументированно занять третье место после США и Германии по количеству помощи Украине. Только в декабре 2023-го года украинское государство получило от этой страны более 2 миллиардов долларов.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что эти деньги ушли в бюджет. Значительная часть из них являются грантовыми средствами, поэтому их не нужно будет возвращать.

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"В 2024-м году, я думаю, что эта поддержка со стороны Японии точно не будет меньше. Возможно, даже будет больше", – сказал политолог.

У Украины есть хорошие контакты с Японией. Если раньше за год лишь несколько украинских студентов, которые изучали японский язык, могли попасть на обучение в эту страну, то после полномасштабного вторжения только за первые месяцы в Японию поехали 4 сотни студентов. Им предоставили возможность обучения в лучших университетах страны и с полной поддержкой.

Отношения Японии с Россией

Они с Россией находятся де-факто в состоянии войны. Ведь после завершения Второй мировой войны Советский Союз договор с Японией так и не подписал. А ведь Россия считает себя "правопреемницей Советского Союза". Соответственно, они де-факто воюют,

– подчеркнул Рейтерович.

К тому же, есть территории, которые оккупировала Россия. Речь, в частности, об острове Сахалин. Поэтому для японцев это очень важный вопрос. Они смотрят на то, что делает Россия в Украине, и чувствуют определенное дежавю, ведь живут с этой проблемой многие десятки лет.

Владимир Путин во время одного из выступлений фактически заявил, что Россия видит, что "японцы делают на Дальнем Востоке". Поэтому, мол, россияне "готовы отражать нападения". Между тем, Япония на это реагирует спокойно. Публично страна никогда не говорила о том, что готова воевать за острова, оккупированные страной-агрессором.

Ослабление и поражение России в Украине может привести, например, к двум сценарием. Самый примитивный – кардинальное изменение власти и приход демократов, с которыми японцы смогут договориться. Или вообще распад России. И тогда острова, оккупированные страной-агрессором, могут захотеть вернуться в Японию.

"Реальное ослабление России обычно глобально выгодно той же Японии. Поскольку меньше внимания они будут уделять усилению своего присутствия на Дальнем Востоке", – отметил политолог.

Сотрудничество с Украиной

То, что Япония разрешила передачу США ракет к ЗРК Patriot, свидетельствует, что страна отложила определенные условности и однозначно заняла позицию о поддержке Украины. К тому же в украинское государство регулярно приезжают японские министры.

Так речь идет о перспективах сотрудничества и его расширении. К примеру, не только в экономической сфере, но и в военной.

"То есть фактически Япония не поставляет Украине вооружение, но она либо инвестирует, либо финансирует те сферы нашей, в частности, промышленности, которые будут производить определенную продукцию, которая поможет нам лучше справиться с этой российской агрессией", – добавил Игорь Рейтерович.

Эта страна серьезно сосредоточена на поддержке Украины. Так Япония может помочь с послевоенным восстановлением. Это ведь возможность капиталовложений, которые в перспективе принесут дивиденды.

Украина не сможет получить вооружение напрямую от Японии. Ведь у них есть законы, запрещающие это делать. Например, как в Южной Корее – она не может передавать или продавать оружие странам, находящимся в состоянии войны.

Япония уже нашла механизм и передает США ракеты ЗРК Patriot. То есть, так страна фактически снимает с себя ответственность, куда попадает оружие.

Если мы им аргументируем потребность в чем-то, возможно, они найдут механизм, который позволит нам получать вооружение. Просто передавать его будут другие,

– подчеркнул политолог.

Отношения Украины и Японии