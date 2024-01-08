Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що ці гроші пішли в бюджет. Значна частина з них є грантовими коштами, тож їх не треба буде повертати.

До теми Добре усвідомлює, що таке Росія, – політолог про допомогу Україні від Японії

"У 2024-му році, я думаю, що ця підтримка з боку Японії точно не буде меншою. Можливо, навіть буде більшою", – сказав політолог.

Україна має хороші контакти з Японією. Якщо раніше за рік лише кілька українських студентів, які вивчали японську мову, могли потрапити на навчання в цю країну, то після повномасштабного вторгнення лише за перші місяці до Японії поїхало 4 сотні студентів. Їм надали можливість навчання в найкращих університетах країни та з повною підтримкою.

Відносини Японії з Росією

Вони з Росією перебувають де-факто в стані війни. Адже після завершення Другої світової війни Радянський Союз договір з Японією так і не підписав. А Росія ж вважає себе "правонаступницею Радянського Союзу". Відповідно, вони де-факто воюють,

– наголосив Рейтерович.

До того ж є території, які окупувала Росія. Мовиться, зокрема, про острів Сахалін. Тому для японців це дуже важливе питання. Вони дивляться на те, що робить Росія в Україні, та відчувають певне дежавю, адже живуть з цієї проблемою багато десятків років.

Владімір Путін під час одного з виступів фактично заявив, що Росія бачить, що "японці роблять на Далекому Сході". Тому, мовляв, росіяни "готові відбивати напади". Тим часом Японія на це реагує спокійно. Публічно країна ніколи не говорила про те, що готова воювати за острови, які окупувала країна-агресорка.

Ослаблення й поразка Росії в Україні може призвести, наприклад, до двох сценаріїв. Найпримітивніший сценарій – кардинальна зміна влади та прихід демократів, з якими японці зможуть домовитися. Або взагалі розпад Росії. І тоді острови, які окупувала країна-агресорка, можуть захотіти повернутися до Японії.

"Реальне ослаблення Росії звичайно глобально вигідно тій же Японії. Оскільки менше уваги вони приділятимуть посиленню своєї присутності на Далекому Сході", – зазначив політолог.

Співпраця з Україною

Те, що Японія дозволила передачу США ракет до ЗРК Patriot, свідчить про те, що країна відклала певні умовності та однозначно зайняла позицію щодо підтримки України. До того ж до української держави регулярно приїжджають японські міністри.

Так йдеться про перспективи співпраці та її розширення. Наприклад, не лише в економічній сфері, а й у військовій.

"Тобто фактично Японія не постачає Україні озброєння, але вона або інвестує, або фінансує ті сфери нашої, зокрема, промисловості, які вироблятимуть певну продукцію, яка допоможе нам краще впоратися з цією російською агресією", – додав Ігор Рейтерович.

Ця країна серйозно зосереджена на підтримці України. Так Японія може допомогти з повоєнною відбудовою. Адже це можливість капіталовкладень, які в перспективі принесуть дивіденди.

Україна не зможе отримати озброєння напряму від Японії. Адже у них є закони, які забороняють це робити. Наприклад, як у Південній Кореї – вона не може передавати чи продавати зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Японія вже знайшла механізм і передає США ракети до ЗРК Patriot. Тобто так країна фактично знімає із себе відповідальність, куди потрапляє зброя.

Якщо ми їм аргументуємо потребу в чомусь, можливо, вони знайдуть механізм, який дозволить нам те озброєння отримувати. Просто передавати його будуть інші,

– наголосив політолог.

Відносини України та Японії