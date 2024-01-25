Украина имеет право на уничтожение средств нападения агрессора, – заявление командующего ВС
Источник:Николай Олещук
Командующий Воздушными силами Николай Олещук отреагировал на громкие события 24 января и всплеск активности российской пропаганды. По его словам, ВС будут защищать граждан Украины.
Еще командующий ВС подчеркнул, что его подчиненные работают постоянно. В частности, только что отбили атаку "Шахедов", о чем подробно расскажут утром.
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Россия хочет дискредитировать Украину перед миром
В течение дня 24 января 2024 года невменяемая российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят снизить международную поддержку нашего государства. Не выйдет! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора,
– написал Олещук.
Он подчеркнул, что многие украинские города и села ежедневно и каждую ночь находятся под обстрелами российских ракет, бомб и дронов. Это Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы. Так что ВС "делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле".
Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает!
– эмоционально выразился командующий Воздушными силами.
Напоследок он заметил, что ВС "били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, и будут защищать наших граждан от террористических атак!".
Россия обвиняет Украину в обстрелах, а сама атакует постоянно
- 24 января над Белгородской областью упал российский самолет Ил-76. Россияне сразу распространили заявления, будто Ил-76 сбила Украина, а на его борту якобы были наши пленные, которых везли на обмен. Владимир Зеленский заслушал доклад спецслужб, поручил им расследовать дело и выяснить судьбу пленных. Кулеба проинформирует международных партнеров о том, что известно украинской стороне.
- Оккупанты непрерывно атакуют нашу землю. По Одессе вечером 24 января били дважды. Повторная атака вызвала пожар в жилой многоэтажке, есть раненый. На фото сквозь выбитые окна дома виден вечерний город.
- А мэр Харькова после российских обстрелов предложил переименовать улицу Пушкинскую. Хотя Игоря Терехова просили об этом давно, он не решался на такой шаг, мол, Пушкин не виноват, что родился Путин. Теперь же он написал: долго думал, что Пушкин – это не о современной России, но сейчас нельзя оставить все как есть. Кстати, именно по улице Пушкинской прилетало несколько раз подряд, захватчики разрушили там памятники архитектуры.