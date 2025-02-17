Украина единственная, которая так применяет Patriot, – боец заявил, что партнеры учатся у нас

Украинские военные эффективно сбивают российские баллистические ракеты с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Уже даже наши партнеры активно учатся у Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира подразделения ЗРК "Patriot". К слову, в августе 2024 года Украина могла сбить F-16 из этой системы.

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Об эффективности применения ЗРК Patriot

В апреле этого года пройдет 2 года с момента, как Украина получила ЗРК Patriot. Военные успешно используют эти установки для уничтожения различных баллистических целей, в частности "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также для защиты от всех видов воздушных угроз.

Украина стала единственной страной в мире, которая так применяет ЗРК Patriot,

– отметил командир подразделения.

По его словам, наши защитники стали образцом для других стран в применении этой техники, и теперь партнеры активно учатся у украинских военных.

Мы имеем опыт, которым готовы поделиться, и знаем, как научить наших партнеров, учитывая приобретенный опыт,

– подчеркнул командир подразделения ЗРК Patriot.

Отметим, во время передачи украинским военным ЗРК Patriot весной 2023 года система была отключена от Link 16, поскольку никто не предполагал, что Украина получит истребители F-16.