У Украины есть рычаги, – политолог сказал, как нашему государству повлиять на Глобальный Юг

В преддверии саммита G20 Китай смягчил свою позицию по войне в Украине. Если раньше у Пекина было к ней нейтральное отношение, то сейчас он придерживается более мягкого подхода.

Однако это лишь первый шаг по изменению в основном пророссийской позиции стран Глобального Юга. А в дальнейшем нужно получить их поддержку украинской "формулы мира" и осуждение российской агрессии. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив определенные инструменты, которые позволят это реализовать.

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Придает большее значение дипломатии

Украина для усиления влияния на страны Глобального Юга относительно их поддержки нашего государства имеет необходимые средства. А именно – дипломатию и продовольствие.

Ведь если страны Глобального Юга не хотят, чтобы у них падали цены на продовольствие и как следствие этого возникало недовольство местного населения, то должны принимать соответствующие меры. Кроме того, цены на продовольствие выросли и в Европе. В то время как Украина обеспечила себя зерном.

Как Украина может склонить на свою сторону страны Глобального Юга: смотрите видео

"Поэтому у Украины есть рычаги влияния. В любых переговорах важно наличие рычага. А продовольствие, армия, оружие – это рычаг, который придает украинской дипломатии большее значение. В том числе и на Глобальном Юге", – отметил Тарас Загородний.

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Что известно о позиции Китая по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения Пекин занимал нейтральную позицию по поводу агрессии России. Представитель страны воздержался во время голосования Совета безопасности ООН, осуждавшего вторжение России в Украину.

В феврале 2023 года Китай обнародовал собственный "мирный план" из 12 пунктов по политическому урегулированию войны в Украине. В частности, в нем говорилось об "уважение к суверенитету всех стран" и осуждались "угрозы использования ядерного оружия".

В мае Китай поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия определялась страной, совершившей акт агрессии против Украины.

По информации издания Bloomberg, за несколько дней до начала саммита G20 Китай "смягчил свою позицию по войне в Украине". Как пишет издание, китайские чиновники, участвующие в обсуждении финального коммюнике саммита, придерживались "более мягкого подхода" по Украине по сравнению с прошлым годом.