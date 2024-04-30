Утром враг дважды неудачно штурмовал остров Нестрига: Плетенчук оценил его тактическое значение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 28 апреля сообщил о том, что украинские силы на Херсонском направлении продвинулись вблизи Велетенского и заняли территорию острова Нестрига на Днепре. До этого времени остров находился в "серой зоне".

Контролирование Украиной Нестриги гарантирует периметр безопасности нашей страны. Поэтому россияне пытаются атаковать украинские силы, которые закрепились на острове. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Как враг мог использовать остров

Россияне утром 30 апреля осуществили два штурма острова.

Однако оба оказались неудачными попытками. Враг, понеся потери, был вынужден отступить,

– отметил Плетенчук.

Нестрига расположен возле населенных пунктов Велетенское и Кизомыс. Это последний остров перед устьем реки и фактически на правобережной части в этом районе.

Для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов или вероятных вражеских выходов. Это и было сделано, и оттуда оккупанты были выбиты,

– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Важной задачей Сил обороны было занять остров, ведь это позволило предотвратить заход на территорию Нестриги российских диверсантов.

"Они могли, например, на лодке забросить туда минометы и обстреливать населенный пункт. Или попытаться зайти в наш тыл – ближе к украинским позициям, проводить разведку, завозить туда другие виды оружия, в частности, артиллерию", – объяснил Дмитрий Плетенчук.

Что известно об освобождении острова Нестриги

Ранее Плетенчук отмечал, что возвращение острова под контроль Украины позволит существенно повысить качество наших контроверсионных мероприятий.

По его мнению, "речь идет не о стратегии, а о порционных боях" – тактическом значении. Такие локации как остров Нестрига не позволят россиянам приближаться к украинским позициям.

Он рассказал, что такие острова являются болотистыми. Несмотря на то, что на карте их трудно найти, они имеют большую площадь, чем населенные пункты, что расположены рядом.

Кстати, Нестрига – один из многих островов в Херсонской области, информации о нем – мало. Местные жители называют эти острова "плавнями". Он входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский".