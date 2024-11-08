Отношения между Украиной и Великобританией на грани из-за смены власти в Лондоне, – The Guardian

Отношения между Украиной и Великобританией обострились после того, как лейбористы пришли к власти. Украинская сторона разочарована из-за задержек с поставками важного оружия.

После смены правительства в Великобритании этим летом отношения с Украиной значительно ухудшились. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Guardian.

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Почему отношения между странами ухудшились

По словам издания, Украина разочарована отсутствием дополнительных поставок ракет Storm Shadow, которые являются важными для обороны.

Несмотря на обещания британских властей поддерживать Украину, премьер-министр Кир Стармер до сих пор не посетил государство после своего назначения на пост в июле. В Киеве считают, что его визит не принесет пользы, если не будет решен вопрос с поставками новых ракет. Украинские чиновники подчеркивают, что без конкретных действий со стороны Британии, визит Стармера будет выглядеть как просто формальность.

Обратите внимание! После того, как в 2023 году были согласованы поставки ракет Storm Shadow для Украины, их использование резко уменьшилось в этом году. Украинские военные неоднократно подчеркивали, что если бы Великобритания поставляла новые ракеты, они бы активно применяли их для ударов по российским целям.

Недавно Стармер встретился с президентом Зеленским на саммите в Будапеште, но украинская сторона не увидела значительного прогресса в решении вопроса с ракетами. По данным The Guardian, представители Киева приватно заявили, что эта встреча не принесла результатов, и они сомневаются, что дальнейшие переговоры могут изменить ситуацию без реальных изменений в политике Великобритании.

Высказывания британского премьера относительно Украины