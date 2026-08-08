Россиянам тоже будет сложно зимой: какими будут первые цели украинской баллистики

Накануне зимы Россия может усилить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, чтобы создать тяжелые условия в холодное время года. Однако и Киев вскоре получит возможность нанести ответные удары по российской территории, чтобы ухудшить положение для россиян.

Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, какими именно средствами будет располагать Украина для эффективной атаки территории противника. Он уточнил, какой дальностью действия будет иметь новое украинское оружие.

Это станет дополнительным вызовом для России

Попович обратил внимание на оперативно-тактический комплекс "Сапсан", который является одним из направлений развития украинской баллистики. Его разработкой занимаются КБ "Южное" и "Южмаш". Проект начался еще 20 лет назад, и сейчас он, вероятно, находится на финальной стадии.

"У нас два направления: баллистические ракеты FP-7 и FP-9 от компании Fire Point и "Сапсан". Однако все зависит от количества. Мы вряд ли сразу запустим огромное количество баллистических ракет, но даже небольшое количество – 5–10 в единицу времени – станет дополнительным вызовом для России", – подчеркнул он.

Какое новое оружие позволит Украине дать симметричный ответ врагу: смотрите видео

Что касается "Сапсана", то, по открытым источникам, его дальность составит примерно 500 километров. Это означает, что под удар попадет Московская область, которая насыщена военными объектами, и там есть куда поразить. Однако не сама Москва, по его словам, поскольку она находится на пределе дальности. А также под ударом могут оказаться те объекты, которые находятся в зоне поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом.

Поэтому, если в Украине появится собственная баллистика, тогда россиянам тоже будет очень сложно пережить зиму,

– отметил Денис Попович.

Военный обозреватель добавил, что для обеспечения безопасности системы ее нужно отодвинуть хотя бы на 50 километров от границы, чтобы она не подвергалась ударам артиллерии и дронов противника. Тогда эффективная дальность составит примерно 450 километров.

Отметим, что компания Fire Point в ближайшее время должна представить новую ударную баллистическую ракету FP-7 с дальностью около 200 километров. Генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что FP-7 уже прошла около 15 испытательных запусков и в настоящее время проходит процесс сертификации в Министерстве обороны Украины. В Fire Point считают, что в начале осени 2026 года должно состояться первое боевое применение ракеты.

Что касается FP-9, то это модификация ракеты FP-7 для поражения целей в глубоком тылу. Сейчас проходит ее сертификация. Дальность полета ракеты составит ориентировочно более 800 километров.