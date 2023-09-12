Стали более решительными: почему США и Швеция заговорили о передаче мощного оружия Украине
Западные СМИ пишут, что в Белом доме могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS. Также есть информация, что ВСУ могут получить от Швеции истребители Gripen. Принятие государствами таких решений имеют свои причины.
У Швеции, которая готовится к вступлению в НАТО, есть две причины, чтобы передать Украине истребители Gripen. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.
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Швеция на пути к НАТО
Рейтерович считает, что в первую очередь Швеция готова предоставить истребители Gripen, потому что вскоре станет членом НАТО. Это означает, что после вступления в Североатлантический союз в государстве начнется трансформация Вооруженных сил.
Поэтому определенное количество самолетов может просто освободиться. Поскольку сейчас Швеция сама думает о своей обороне, а потом будет говориться о коллективной обороне. Они могут предложить свои аэродромы для размещения самолетов из других стран Альянса, чтобы прикрыть северный фланг и вовремя реагировать на угрозы, которые будет создавать Россия,
– предположил он.
Также Швеция наблюдает, как ведет себя Россия, какова ситуация на фронте и понимает, что Украине крайне необходимы самолеты.
В США меняется отношение
По мнению политолога, США пытались намекать России, что пока они не передают мощное оружие для Украины в большом количестве, они могут избежать эскалации. Таким образом Штаты хотели склонить Кремль завершить войну против Украины. Однако оккупанты не сделали выводов. Вероятно, американцы изменили свое отношение к происходящему и поняли, что Россия самостоятельно не завершит войну. Потому американцы могут принять решение о передаче ATACMS.
Также администрация Белого дома принимает такие решения на фоне определенных происходящих на фронте изменений, успехов ВСУ. Очевидно, в Штатах считают контрнаступление ВСУ успешным.
Мне кажется, что история с ATACMS, в частности, о зерновом соглашении. Это такой намек, что "вы все равно не хотите возвращаться, восстанавливать", что создает глобальные риски для всей системы экономических, гуманитарных отношений. Тогда Украина получит оружие, которое давно просила. "Мы не будем обращать внимание на ваши оговорки о "красных линиях",
– добавил Рейтерович.
ATACMS для Украины: главное
- Ряд западных изданий сообщает, что США отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS. В частности, издание ABC News со ссылкой на анонимных высокопоставленных должностных лиц в администрации Байдена констатировало, что Украине следует ожидать в ближайшее время соответствующее заявление о тактических ракетных системах большой дальности ATACMS. Окончательное решение еще не было принято и все может измениться, поскольку пока не было официального заявления.
- Журналисты Financial Times отмечают, что США уже давно "настороженно относятся" к просьбе Украины предоставить ATACMS. В Вашингтоне опасаются, что удар по территории России якобы может привести к эскалации. Однако в последние месяцы все же рассматривают вероятность поставки.
- В Reuters заметили, что США рассматривают возможность поставки одной или обеих армейских тактических ракетных систем (ATACMS), которые могут летать до 190 миль (306 километров) или управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) с радиусом действия 45 миль, снаряженных кассетными бомбами.
- Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер 11 сентября заявил, что у Пентагона пока нет подтверждений того, что Украина вскоре сможет получить дальнобойные ракеты ATACMS.