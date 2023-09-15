США могут передать Украине ракеты ATACMS этой осенью, – WSJ

Вопрос передачи дальнобойных ракет ATACMS как никогда остро стоит сейчас. В последнее время эта тема активно обсуждается. И не исключают, что Украина их получит уже этой осенью.

Соответствующую информацию озвучили западные журналисты, ссылаясь на неназванных должностных лиц из администрации президента США. Правда, есть определенные нюансы с предоставлением Украине ракет ATACMS.

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ATACMS могут дать, но...

Высокопоставленные чиновники говорят, что Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS от США. Правда, их нам предоставят в ограниченном количестве. Это позволит минимизировать озабоченность Пентагона тем, что американские запасы чрезмерно используются.

В Белом доме говорят, что сам Джо Байден еще не одобрил предоставление ракет. В то же время чиновники отмечают, что по-новому смотрят на вопросы поставки дальнобойных ракет осенью 2023 года. С их помощью ВСУ смогут быстрее справиться с разветвленной обороной оккупантов на Юге Украины.

Обратим внимание, что Киев ранее заверил Вашингтон, что не будет бить американским оружием по территории России.

Повлияет ли решение США на Германию