Получим целый батальон великолепных танков: как Украине поможет Rheinmetall в оснащении Leopard 1
На днях стало известно, что у бельгийской компании OIP выкупили сразу 50 танков Leopard 1, часть из которых будут переданы Украине. Их техническим оснащением занимается немецкая компания Rheinmetall, а это значит, что мы получим "батальон великолепных танков".
Это 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он назвал основные преимущества танков после их переоборудования.
Смотрите также Неназванная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard и передаст их Украине, - СМИ
Техника для Украины
Известно, что после ремонта и переоснащения Украина может получить 30 танков Leopard 1. То есть, 20 могли стать донорами для создания и поддержки основной группы. По словам Романа Свитана, компания Rheinmetall достаточно современно оснастит данную технику.
Rheinmetall ставит на обвес танков новейшие системы управления огнем и тепловизоры с цейсовской оптикой – хорошая машина выйдет. К тому же мы давно используем ходовую часть танка Leopard 1 в Gepard – это одинаковая платформа,
– объяснил военный эксперт.
Это значит, что такая техника более или менее знакома для наших военных специалистов и они смогут ее ремонтировать.
Роман Свитан о передаче танков Leopard 1: смотреть видео
Чем быстрее Украине передадут эту технику – тем лучше. Это будет хорошее усиление на важных направлениях фронта.
"Rheinmetall хорошая компания, если за что-то берется, то мы получим целый батальон отличных танков", – добавил Свитан.
Танки Leopard 1 для Украины: основные новости
- То, что именно Rheinmetall совершила покупку танков Leopard 1 стало известно благодаря журналистам. До этого эти немецкие танки принадлежали бельгийской компании OIP Land Systems.
- Важные характеристики танка заключаются в его вооружении – 105-миллиметровой пушке L7A3 длиной 51 калибр. Кроме того Leopard 1 оснащен двумя пулеметами. После модернизации он получил систему стабилизации, теплозащитный кожух для пушки, гусеницы нового строения, активные инфракрасные приборы для наблюдения водителя и командира.
- Отметим, что Германия продолжает помогать Украине и другой техникой. 9 августа на сайте Федерального правительства обновили список военной помощи. В частности, там говорится еще о 2 пусковых установках ЗРК Patriot.