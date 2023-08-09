Получим целый батальон великолепных танков: как Украине поможет Rheinmetall в оснащении Leopard 1

На днях стало известно, что у бельгийской компании OIP выкупили сразу 50 танков Leopard 1, часть из которых будут переданы Украине. Их техническим оснащением занимается немецкая компания Rheinmetall, а это значит, что мы получим "батальон великолепных танков".

Это 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он назвал основные преимущества танков после их переоборудования.

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Техника для Украины

Известно, что после ремонта и переоснащения Украина может получить 30 танков Leopard 1. То есть, 20 могли стать донорами для создания и поддержки основной группы. По словам Романа Свитана, компания Rheinmetall достаточно современно оснастит данную технику.

Rheinmetall ставит на обвес танков новейшие системы управления огнем и тепловизоры с цейсовской оптикой – хорошая машина выйдет. К тому же мы давно используем ходовую часть танка Leopard 1 в Gepard – это одинаковая платформа,

– объяснил военный эксперт.

Это значит, что такая техника более или менее знакома для наших военных специалистов и они смогут ее ремонтировать.

Роман Свитан о передаче танков Leopard 1: смотреть видео

Чем быстрее Украине передадут эту технику – тем лучше. Это будет хорошее усиление на важных направлениях фронта.

"Rheinmetall хорошая компания, если за что-то берется, то мы получим целый батальон отличных танков", – добавил Свитан.

Танки Leopard 1 для Украины: основные новости