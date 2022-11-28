Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине, – АР

Министры иностранных дел НАТО уже на этой неделе обсудят возможность оказания долгосрочной поддержки Украине. Соответствующую тему поднимут на встрече в Бухаресте.

На этой встрече министры НАТО, вероятно, дадут новые обещания по поводу нелетальной поддержки Украины.

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Речь идет о:

топливе,

электрогенераторах,

медикаментах,

зимнем снаряжении,

устройствах для борьбы с беспилотниками.

Отдельные члены Североатлантического союза также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования для Украины, главным образом, систем противовоздушной обороны.

Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте 29 – 30 ноября 2022 года.

В то же время НАТО, как организация, не будет предлагать такие поставки из-за опасений вовлечения в войну с Россией. Но министры также обсудят, как поддержать Украину в ближайшем будущем.

В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктрине и тренировкам НАТО,

– сказал перед встречей генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Добавим, что 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию и ее режим государством-террористом. Ответная резолюция была единогласно принята на ежегодной сессии в Мадриде. Политолог Валерий Дымов отметил, что решение Европарламента очень важно и может повлиять на международные отношения в дальнейшем. В то же время, Россия фактически сразу подтвердила свой статус "страны-террориста и страны террористов" новыми атаками на гражданскую инфраструктуру Украины.

Как мир поддерживает Украину

Пока глава Кремля вынужден выклянчивать у таких же диктаторских режимов, как и в России, хоть какое-то оружие и боеприпасы, Украину поддерживают многие правительства мира и частные компании. В частности:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны оказывают Украине военную помощь, хотя не говорят об этом, и даже отрицают свое участие.

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