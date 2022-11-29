НАТО рассматривает предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Украина может впервые получить от стран НАТО истребители. В НАТО рассматривают передачу Украине советских самолетов класса МиГ-29 и более современных истребителей F-16.
Об этом пишет адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg. По его словам, лидеры в странах НАТО вернулись к рассмотрению возможности предоставления Украине истребителей.
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Без помощи НАТО воздушная борьба будет продолжаться в пользу России
Лидеры стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны о предоставлении Украине самолетов.
Как сообщил Ставридис, сейчас обсуждается предоставление Вооруженным Силам Украины или истребителей МиГ-29 советских времен, или даже излишков американских F-16 – простых в освоении многоцелевых истребителей.
Автор колонки отмечает, что без помощи НАТО воздушная борьба будет продолжаться в пользу России.
С сухопутной войной в пользу Украины и жестокой воздушной войной в пользу России лучшим вариантом для Запада будет значительно увеличить помощь Украине со стороны воздушной войны в конфликте,
– отметил Джеймс Ставридис.
По его мнению, передача Украине больше инструментов для закрытия неба может стать ключом к тому, чтобы заставить россиян окончательно начать переговоры.
Украина просит самолеты, чтобы защититься от ракетных атак России
- С начала полномасштабного вторжения Украина просила союзников предоставить современные самолеты, чтобы самостоятельно защититься от ракетных ударов России. Украина до сих пор не получала самолеты, ведь партнеры боятся спровоцировать Россию.
- Бесплатно передать истребители МиГ-29 Украины готова Польша. Но, по данным СМИ, на решение Польши повлиял Китай, оказывавший давление на США.
- Украина уже отобрала группу летчиков, готовых учиться пилотировать современные истребители. В Воздушных силах ВСУ заявили, что сейчас дело за партнерами.
- Министр обороны Алексей Резников заявлял, что оптимистично настроен по передаче Украине истребителей F-16, F-15 или Gripen. Резников сообщал, что есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов.
- Заявлению главы Минобороны предшествовало то, что Палата представителей приняла решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины.
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