Украина может сбивать немецкими Patriot самолеты над Россией, – немецкий генерал

Берлин разрешил применять немецкое оружие для ударов по территории России. Силы обороны Украины могут сбивать самолеты над страной-агрессором немецкими Patriot.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Кстати Германия передает Украине еще одну систему Patriot

Украина может сбивать немецкими Patriot самолеты над Россией

Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они прекрасно подходят для борьбы с российской авиацией, которая может разворачивать страшные планировочные бомбы,

– подчеркнул генерал-майор.

В то же время Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных.

"Они могут использовать их в рамках международного права. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только придерживаются этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", – заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии.

Генерал-майор не сказал, применялось ли уже немецкое оружие на территории России или над ней.

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Германия разрешила Украине наносить удары по территории России