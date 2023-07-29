Все для защиты зерновой сделки: как Украина может сейчас создать собственный флот

У Украины есть уникальный шанс создать собственный флот. Он поможет защитить зерновой коридор и таким образом организовать поставки сырья в беднейшие страны.

Об этом 24 Каналу отметил политолог Николай Давидюк. По его словам, мировым лидерам с Путиным уже нечего договариваться. В приоритете должна быть Украина.

Смотрите также Перешли к активным действиям: россияне начали открыто запугивать суда в Черном море

"Большие объемы зерна дают возможность влиять на большую геополитику – есть хотят все", – сказал Давидюк.

Битва за преимущество в Черном море

Владимир Путин заявил о выходе из зерновой сделки. Таким образом, вопрос продовольственной безопасности еще более обострился для беднейших стран. Украина может обеспечить безопасность, но для этого нужен флот.

"Нам нужно просить от НАТО, Китая, Турции, США и Великобритании отдельно от НАТО и с НАТО в том числе боевые корабли и создавать украинский флот. Под предлогом охраны торговых судов зернового коридора. Пусть окажут гуманитарную помощь – дадут по 20 кораблей и мы заполним Черное море. Путин не сможет сказать, что это корабли НАТО", – сказал политолог.

Николай Давидюк о зерновом соглашении: смотреть видео

Он добавил, что с Путиным нужно играть в его игру: показывать, что Россия – недогосударство, это несерьезный союзник. Поскольку именно Украина – гарант мировой продовольственной безопасности.

"Нам нужна проактивная позиция. Чтобы мы были настолько вооружены, чтобы им даже в голову не приходило не то что нападать – смотреть в нашу сторону", – добавил политолог.

Зерновое соглашение: последние новости