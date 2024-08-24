Украина может одной операцией разрушить российскую политику

Революция в мировой геополитике, которую на глазах ошеломленного и завороженного мира проводит Украина, непокорная не только смертельному российскому врагу, но и своим трусливым западным союзникам, требует смелости, смелости и еще раз смелости.

План победы Украины

Смелости не только физической, но и прежде всего интеллектуальной и духовной, что позволило Украине стать де-факто лидером Свободного мира.

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12 августа в Киев прибыла двухпартийная делегация Сената США, которую возглавляли ветераны американской внешней политики Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Они были по юношески раскованны, светились неподдельным энтузиазмом и не скупились на самые восторженные оценки Курской операции – смелая, блестящая, красивая, исторический сейсмический прорыв.

Более полугода "городской сумасшедший" Андрей Пионтковский предлагает Свободному миру простой и убедительный план победы в четвертой мировой войне над империей абсолютного зла. Запад предоставляет Украине 150 – 200 современных самолетов, экипажи которых укомплектованы лучшими натовскими асами, включая несколько десятков украинских пилотов, прошедших специальную подготовку. Сухопутная группировка агрессора вслед за его Черноморским флотом покидает Крымский полуостров под угрозой дистанционного уничтожения. Или уничтожается.

12 августа в Киеве в атмосфере посткурского подъема аналогичный план выдвинули трое гораздо более влиятельные "городских сумасшедших" – Владимиром Зеленским, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь (с заменой натовских асов на натовских пенсионеров).

Джо Байден никогда на этот план не пошел бы. Кстати, я убежден, что Курскую операцию военно-политическое руководство Украины готовило в атмосфере глубокой секретности прежде всего от своего главного союзника. Иначе она обязательно была бы сорвана.

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Но Камала Харрис очень хочет стать американским президентом. Уход Байдена с дистанции перевел президентскую гонку из безнадежно проигранной демократами в состояние неопределенности с примерно равными шансами для обеих сторон.

Основные массы избирателей демократов и республиканцев уже определились. Исход выборов будут решать колеблющиеся. За их голоса придется бороться двум претендентам. На текущих выборах наметился новый ситуационный кластер таких избирателей – проукраинские республиканцы.

Те, кто на праймериз голосовали за Ники Хейли, предлагали Конгрессу план победы Украины (Маккол, Роджер и Тернер) и вместе с Грэмом и Ричард Блюменталем требуют у Администрации сегодня немедленно предоставить Украине самолеты с натовскими экипажами. Если коллективная Харрис примет это судьбоносное решение, а му*ак Дональд Трамп будет продолжать обсуждать с таким же му*аком Илоном Маском расширение НАТО, то республиканские рейганисты проголосуют за нее.

Взрыв в российской политике может произойти в любой момент

Но Украина не будет с замиранием сердца ждать, какую же политику выберут в конце концов взрослые дяди и тети в Вашингтоне. Как страна, которая воюет сегодня за весь Свободный Мир, Украина имеет право и возможность своими решительными шагами формировать американскую политику. И не только американскую. Сенаторы справедливо назвали на встрече в Киеве "сейсмическим" влияние Курской операции на западное общественное сознание. Но они не представляют себе степени ее влияния на сознание российского общества.

Прежде всего несколько слов об отношении современного российского общества к войне. Никто не располагает сегодня точными социологическими данными. Я придерживаюсь приблизительной рабочей схемы:

до 15 % населения – это выращенное фашистской пропагандой "Z-быдло", убежденные российские империалисты;

примерно столько же в России принципиальных противников преступной войны;

остальные 70% по классической формуле нашего великого поэта молчат.

Вынужденно молчат сегодня и противники режима (их лидеры убиты, изгнаны, брошены в тюрьмы). В информационном и политическом пространстве России полностью доминирует сегодня одна партия "Z-быдла". Но тотальная зачистка властями оппозиции привела к парадоксальному результату: в Россию вернулась политика. Очевиден нарастающий кризис внутри партии власти.

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Невнятное подозрение, давно уже тлеет внутри этой фашистской партии – "Царь не настоящий!" – после Курска лесным пожаром распространяется по телеграм-каналам АП и телестудиям кремлевских пропагандистов.

В ходе этого увлекательного процесса низовая масса партии войны обнаруживает, что не только царь, но и царство у них не настоящее. Она начинает вспоминать предсмертные памфлеты Пригожина, который обличал олигархов и генералов, "жирующих на Рублевке".

Что касается генералов, то их не уважает и сам царь, пачками арестовывая сегодня за кражу, чтобы завтра назвать виновниками поражения и обвинить в государственной измене.

Горючая смесь российского политикума, готова взорваться в любой момент:

не настоящий царь, все красные линии которого оказались перечеркнутыми сначала дерзкой Украиной, а потом осторожно (неужели так можно было!) и Западом;

тупые алкоголизированные российские генералы, которые один за другим как в 1937 году отправляются в чекистские подвалы;

обманутое в своих фашистских имперских мечтах "Z-быдло".

Теперь, когда план победы Украины оказался в надежных руках двухпартийного проукраинского большинства Конгресса США, таким моментом большинство западных наблюдателей считают день появления в небе Украины ее новой воздушной армады. Примерно через 2 месяца. Еще до американских выборов, чтобы уже никак не зависеть от их результатов.

Но Украина может второй раз за короткий период приятно удивить весь мир. Считаю, что Украина имеет уже достаточно современных самолетов (10 – 20) и дальнобойных ракет, чтобы уничтожить ненавистный символ фашистской оккупации – Крымский мост. Через 2 – 3 недели. Или через 2 – 3 дня, например.

Наблюдая за российской "политической сценой", я с каждым днем убеждаюсь, какую саморазрушительную цепную реакцию вызовет этот взрыв в российском политикуме. Возможно, и натовских пенсионеров отзывать с заслуженного отдыха уже не нужно.

С Днем Независимости, Украина!