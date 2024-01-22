Никакого моря или неба для России: Украина – в шаге от исторического санкционного решения
В течение 10 дней Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций против России. Продолжительность – полвека.
Детали об ограничениях
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 года. В частности, предлагают запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией. Кроме того, украинское воздушное пространство запретят использовать для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются резиденты России.
Обратите внимание Продают больше, а зарабатывают меньше: Россия теряет свой доход от нефти из-за санкций
Кроме того, могут запретить:
- въезд автомобилей, зарегистрированных на территории России;
- ввоз в таможенное пространство Украины железнодорожного подвижного состава (в частности, говорится о вагонах всех видов, локомотивов) для людей, связанных с Россией, а также подвижного состава, состоящего на учете у российских железных дорог.
Проблемы для страны-террористки наступят также на море. В частности, запретят плавание во внутренних водах, а также – остановку в портах для судов, которые:
- идут под российским флагом;
- принадлежат россиянам.
Рассмотреть ограничения для страны-террористки должны уже в ближайшие десять дней.
К слову, ранее Владимир Зеленский напомнил оккупантам, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор. Санкции против страны-террористки нужно только усиливать. Россия должна ответить за все содеянное.