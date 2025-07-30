Одним из способов прекращения войны является всестороннее давление на Россию. Осуществлять его должны одновременно Украина, США и Европа.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, как, в частности дипломатическими методами заставить Россию к прекращению огня.

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Как заставить Кремль пойти на условия Украины о прекращении войны?

Огрызко отметил, что лучший путь решения российского вопроса – это военное поражение России.

Однако, по его словам, мы все понимаем, что это будет стоить очень дорого для Украины – больших потерь и жертв. И нам, как людям гуманным, нормальным, не хочется это делать.

Поэтому альтернативным вариантом может быть заключение пакта о ненападении. Однако в такой форме, чтобы с одной и другой стороны границы было сосредоточено максимально большое количество вооружений, включая ядерное. Этот оборонительный вал должен быть таким, чтобы другая сторона не могла ничего сделать,

– подчеркнул бывший министр иностранных дел.

При этом речь идет о том, что Украина восстанавливает свою территориальную целостность и никакие прихоти Москвы, как заметил Огрызко, нас не должны волновать.

Понятно, что Владимир Путин не согласится на эти условия. Однако Украина вместе с союзниками должна заставить его пойти на это. Поэтому здесь нужна, по его мнению, системность давления на Кремль со всех сторон. Украина давит на поле боя, США – санкциями, европейские партнеры давят тем, что дают нашей стране оружие – американское и свое.

Все это вместе создает такую ситуацию в российской экономике, когда она начинает сдавать. Сейчас мы уже подошли к грани этой ситуации. Соответственно нужно думать о том, как объединить все усилия для того, чтобы это произошло,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Надо объяснить Путину, уверен экс-глава МИД, что, либо он соглашается на эти условия, чтобы еще два – три года протянуть у власти. Или с ним расправятся его ближайшее окружение, и об этом уже только ленивый не говорит.

Далее, как предположил Огрызко, Россию ждет развал, но Путин тогда еще сможет определенный период времени управлять этой системой.

Напомним, что издание The New York Times пишет, что для Путина "стремление легитимности переросло в полномасштабную войну". Победой в ней для Путина является не просто захват территории, а "диктовка условий, перекройка границ и признание новой реальности". Именно таким образом Путин может обеспечить себе "легитимность, к которой он стремится".