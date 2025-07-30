Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, як, зокрема дипломатичними методами змусити Росію до припинення вогню.

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Як змусити Кремль піти на умови України щодо припинення війни?

Огризко наголосив, що найкращий шлях розв'язання російського питання – це воєнна поразка Росії.

Однак, за його словами, ми всі розуміємо, що це буде коштувати дуже дорого для України – великих втрат та жертв. І нам, як людям гуманним, нормальним, не хочеться це робити.

Тому альтернативним варіантом може бути укладання пакту про ненапад. Проте у такій формі, щоб з одного та іншого боку кордону була зосереджена максимально велика кількість озброєнь, включаючи ядерне. Цей оборонний вал має бути таким, щоб інша сторона не могла нічого зробити,

– підкреслив колишній міністр закордонних справ.

При цьому йдеться про те, що Україна відновлює свою територіальну цілісність і жодні забаганки Москви, як зауважив Огризко, нас не мають хвилювати.

Зрозуміло, що Володимир Путін не погодиться на ці умови. Однак Україна разом з союзниками має змусити його піти на це. Тому тут потрібна, на його думку, системність тиску на Кремль з усіх боків. Україна тисне на полі бою, США – санкціями, європейські партнери тиснуть тим, що дають нашій країні зброю – американську і свою.

Все це в купі створює таку ситуацію в російській економіці, коли вона починає здавати. Зараз ми вже підійшли до межі цієї ситуації. Відповідно потрібно думати про те, як об'єднати всі зусилля для того, щоб це сталося,

– підкреслив Володимир Огризко.

Треба пояснити Путіну, впевнений ексглава МЗС, що, або він погоджується на ці умови, щоб ще два – три роки протягнути при владі. Або з ним розправляться його найближче коло, і про це вже тільки лінивий не говорить.

Далі, як припустив Огризко, на Росію чекає розвал, але Путін тоді ще зможе певний період часу керувати цією системою.

Нагадаємо, що видання The New York Times пише, що для Путіна "прагнення легітимності переросло у повномасштабну війну". Перемогою в ній для Путіна є не просто захоплення території, а "диктування умов, перекроювання кордонів та визнання нової реальності". Саме у такий спосіб Путін може забезпечити собі "легітимність, якої він прагне".